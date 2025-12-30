व्हिडिओ | Videos

Pune News: शिंदेंच्या शिवसेनेचं माकड होण्यामागची खरी कारणं | Eknath Shinde | Ajit Pawar | Sakal Media

Pune News: पुण्यात ‘इलाका हमारा, धमाका भी हमारा’ची खेळी! भाजप-अजित पवार गटाने दोघात तिसरा नको म्हणत शिंदे शिवसेनेला ऐन मोक्याच्या क्षणी एकटं पाडलं; ग्राउंडवर भाजप-राष्ट्रवादीची ताकद ठळक, शिवसेनेची युतीची स्वप्नं अपुरी..

पुण्यातील राजकारणात मोठी खेळी झाल्याचं चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे. 'इलाका हमारा, धमाका भी हमारा' या भूमिकेत भाजप आणि अजित पवार गटाने दोघात तिसऱ्याला स्थान देण्यास नकार दिला आणि ऐन महत्त्वाच्या क्षणी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला एकटं पाडल्याची चर्चा आहे. पुण्यात सध्या भाजपची संघटनात्मक ताकद भक्कम असून ती राजकीय वास्तव म्हणून मान्य केली जात आहे. अजित पवार गटाचीही पुण्यात काही प्रमाणात ताकद आहे. भाजपसोबतच्या युतीमुळे ती कमी झाली असली तरी अजूनही त्यांचे स्वतंत्र मोहरे मैदानात आहेत. मात्र, पुण्यात शिवसेनेची ताकद तुलनेने कमी असल्याने भाजपसोबत युती करण्याचा त्यांचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात झाला. तरीही अखेरच्या टप्प्यात ही युती जमली नाही. यामागे अनेक राजकीय गणितं, अंतर्गत समन्वयाचा अभाव आणि सत्तासमीकरणांचा खेळ कारणीभूत ठरल्याचं बोललं जात आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे पुण्यातील राजकीय समीकरणं पुन्हा एकदा ढवळून निघाली आहेत.

