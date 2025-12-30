व्हिडिओ | Videos

Pune News: Prashant Jagtap निमित्त ठरले, Sharad Pawar NCP नं मविआची साथ सोडली | Supriya Sule | Sakal News

Pune News: पुण्यात मोठी राजकीय उलथापालथ, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांची युती, महाविकासआघाडीत फूट.. प्रशांत जगताप कसे ठरले बिघाडीचे कारण? पडद्यामागच्या थरारक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

Sharad Pawar NCP: पुण्यात अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी युती केली अन् महाविकासआघाडीत फूट पडली. बिघाडी झाली. तरी, या बिघाडीतही प्रशांत जगताप निमित्त ठरलेत. ते कसे? आणि महाविकासआघाडीत बिघाडी का झाली? आणि पडद्यामागे काय काय घडामोडी घडल्या? जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

