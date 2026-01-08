व्हिडिओ | Videos

Pune News: Ajit Pawar जेव्हा अपघातग्रस्त दुचाकीस्वाराच्या मदतीला धावले | PMC Elections 2026 | Sakal News

Pune News: रेंज हिल परिसरात दुचाकीस्वाराचा अपघात; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ताफा थांबवत अपघातग्रस्ताची विचारपूस करून ॲम्बुलन्समध्ये रुग्णालयात पाठवले..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज सकाळी जिजाई निवासस्थानातून पिंपरी-चिंचवडच्या दिशेने जात असताना रेंज हिल परिसरात एका दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला. घटनेची माहिती मिळताच पवार यांनी ताफा थांबवून अपघातग्रस्ताची विचारपूस केली. त्यानंतर ताफ्यातील ॲम्बुलन्सच्या सहाय्याने जखमी व्यक्तीला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. या प्रसंगानंतर जागेवर काही काळ वाहतुकीची कोंडी झाली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
maharashtra
election
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
pmc
Deputy Chief Minister Ajit Pawar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com