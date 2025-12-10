व्हिडिओ | Videos

Pune News: रुग्णाच्या नातेवाईकांचा Sahyadri Hospital प्रशासनावर गंभीर आरोप | Hadapsar | Sakal News

पुण्यातील हडपसरमध्ये सह्याद्री हॉस्पिटलची नातेवाईकांकडून तोडफोड; मृत रुग्णाचे चिरंजीव आणि शिंदे गटाचे शहरप्रमुख यांनी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे न्याय मागत रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर हलगर्जीचे आरोप..

पुण्यातील हडपसर परिसरात सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये मोठा गोंधळ उसळला. रुग्णाच्या मृत्यूनंतर संतप्त नातेवाईकांनी रुग्णालयात तोडफोड केली. मृत रुग्णाचे चिरंजीव, जे शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे शहरप्रमुख आहेत, त्यांनी या प्रकरणात न्यायासाठी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांनी रुग्णालय प्रशासनावर गंभीर हलगर्जीपणाचे आरोप करत कारवाईची मागणी केली आहे. दरम्यान, सह्याद्री हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

