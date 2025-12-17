व्हिडिओ | Videos

Pune Warje Accident: वारजे परिसरात 7-8 वाहनांचा विचित्र अपघात, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Pune Warje Accident: पुण्यात अपघातांची मालिका थांबेना; वारजे परिसरातील RMD सिंहगड स्प्रिंगडेल शाळेजवळ मध्यरात्री सात ते आठ वाहनांची भीषण धडक, टेम्पो-ट्रक-चारचाकींचे मोठे नुकसान..

पुण्यात अपघातांची मालिका थांबण्याचं नाव घेत नाही. पुणे शहरातील वारजे परिसरात रात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात घडला. RMD सिंहगड स्प्रिंगडेल शाळा परिसरात सात ते आठ वाहने एकमेकांवर आदळली. या विचित्र अपघातात टेम्पो, ट्रक आणि चारचाकी वाहनांचा समावेश होता. अपघातात वाहनांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं असून, सुदैवानं जीवितहानीची माहिती नाही. घटनेनंतर परिसरात काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा करून अपघाताचं कारण शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

