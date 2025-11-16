व्हिडिओ | Videos

Pune News: Yerwada पेट्रोल पंपावर कर्मचाऱ्याला मारहाण राडा, मग पोलिसांनी खाक्या दाखवताच.. Video Viral | Sakal News

Yerwada Crime News: पुण्यातील येरवडा येथील पेट्रोल पंपावर 12 नोव्हेबर रात्री कर्मचाऱ्यांना काही तरुणांनी मारहाण केली होती. यानंतर पोलिसांनी या सगळ्यांना ताब्यात घेत अद्दल घडवली.

पुण्यातील येरवडा परिसरात १२ नोव्हेंबरच्या रात्री पेट्रोल पंपावर कर्मचाऱ्याला काही तरुणांनी बेदम मारहाण केली होती. या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित आरोपींना ताब्यात घेतलं. या मारहाणीच्या प्रकारानंतर येरवडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक केली. पोलिसांनी कठोर भूमिका घेत आरोपींना त्या पेट्रोल पंपावर घेऊन जाऊन गुडघ्यावर चालायला लावले. या कारवाईचा हेतू सार्वजनिक ठिकाणी मारहाण करणाऱ्यांना धडा शिकवणे आणि कायद्याची ताकद दाखवणे, असा असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मारहाण झालेल्या कर्मचाऱ्याची तब्येत सध्या स्थिर आहे. या घटनेनंतर नागरिकांनी पोलिसांच्या कडक कारवाईचे स्वागत केले असून अशा प्रकारचे गुन्हे पुन्हा होऊ नयेत यासाठी अधिक कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे. येरवडा परिसरात अलीकडच्या काळात वादातून हाणामारी आणि गुंडागर्दीचे प्रकार वाढत असल्याने पोलिसांनी आता ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे.

