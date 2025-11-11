व्हिडिओ | Videos

Bachchu Kadu यांच्या वक्तव्यानंतर Radhakrishna Vikhe Patil यांच्या समर्थकाकडून फोन | Call Recording | Sakal News

Bachchu Kadu Call Recording: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर बच्चू कडूंची आक्रमक प्रतिक्रिया; “विखेंची गाडी फोडणाऱ्याला १ लाखांचं बक्षीस” जाहीर केल्यानंतर विखे समर्थकाचा बच्चू कडूंना प्रत्युत्तरात्मक फोन व्हायरल!

भाजपाचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरील वादग्रस्त वक्तव्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या वक्तव्यानंतर प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी 'विखेंची गाडी फोडणाऱ्याला १ लाखाचं बक्षीस देऊ' अशी घोषणा केली होती. यानंतर विखे पाटलांच्या लोणी गावातील प्रतिम कदम या समर्थकाने बच्चू कडूंना फोन करून प्रत्युत्तर दिलं. या फोनचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. फोनमध्ये प्रतिम कदम म्हणतो, 'मी पण ३ लाख रुपयांचं बक्षीस देतो, जर कोणी तुमची गाडी फोडली तर! तुम्ही विखे पाटलांचं काहीही करू शकत नाही.' या घडामोडीनंतर राजकीय वातावरण तापलं असून, दोन्ही पक्षांचे समर्थक सोशल मीडियावर आमने-सामने आले आहेत. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

