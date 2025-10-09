व्हिडिओ | Videos

Radhakrishna Vikhe Patil यांचं प्रमोशन, Devendra Fadnavis यांच्यानंतर मुख्यमंत्री होणार? | Ahilyanahgar | Sakal News

Radhakrishna Vikhe Patil पुढील मुख्यमंत्री? फडणवीस केंद्रात जाणार, विखे राज्यात विराजमान होणार, अमित शाहांच्या दौऱ्यामुळे रंगलेल्या चर्चांचा गदारोळ आणि एका दिवसाचे मुख्यमंत्री होण्याच्या अफवांमागील सत्य काय? संपूर्ण प्रकरणाचे विश्लेषण..

गेल्या काही दिवसांपासून राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या संभाव्य चर्चांनी राजकीय रंगभूमी तापवली आहे. चर्चा अशी आहे की, फडणवीस केंद्रात जाणार आणि विखे पाटील राज्यात मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊ शकतात. अमित शाहांच्या नुकत्याच दौऱ्यामुळे या चर्चांना अधिक जोर मिळाला असून, एका दिवसासाठी मुख्यमंत्री होण्याच्या चर्चांमुळे राजकीय वर्तुळात चांगला गदारोळ निर्माण झाला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Radhakrishna Vikhe Patil
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com