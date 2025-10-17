व्हिडिओ | Videos

Shivaji Kardile Passes Away: शेतकऱ्यांचा आमदार काळाच्या पडद्याआड | Sangram Jagtap | Sakal News

Shivaji Kardile Passes Away: राहुरीचे आमदार आणि अहिल्यानगर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन; सहकार, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रातील मोलाच्या योगदानामुळे ‘शेतकऱ्यांचा आमदार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कर्डिलेंच्या जाण्याने जिल्ह्याच्या राजकीय व सामाजिक वर्तुळात शोककळा..

अहिल्यानगर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि राहुरीचे आमदार शिवाजी कर्डीले (वय ६५) यांचे आज पहाटे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या अचानक जाण्याने जिल्ह्याच्या राजकीय, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. राहुरी विधानसभा मतदारसंघातून ते दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून गेले होते. कर्डीले यांनी सहकार, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले. शेतकरीहितासाठी अनेक योजना राबवून त्यांनी ‘शेतकऱ्यांचा आमदार’ अशी ओळख निर्माण केली होती. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य हाती घेतले होते.

