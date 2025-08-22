व्हिडिओ | Videos

Raigad Boat Accident: रायगडच्या समुद्रात बोट बुडाली 'तो' क्षण | Sakal K1

Raigad News: रायगडमधील उरण करंजा समुद्रामध्ये मासेमारी बोट बुडल्याची धक्कादायक घटना; गुजरात येथील बोटीवर तुळीनं बचावकार्य सुरू, सीआयएसएफ आणि नौदलाच्या गस्त नौकांनी जलद प्रतिक्रिया दाखवत मदत केली..

रायगडमधील उरण करंजा समुद्रामध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता करंजा रिप्स परिसरात एक मासेमारी बोट बुडल्याची माहिती समोर आली. प्राथमिक माहितीनुसार ही मासेमारी बोट गुजरात येथील असल्याचे समजते. घटनेची त्वरित माहिती मिळताच सीआयएसएफ आणि नौदलाच्या गस्त नौकांनी बचावकार्य सुरू केले असून, बचावकार्य करताना प्रभावितांसाठी उपाययोजना केली जात आहेत.

