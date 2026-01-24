'रडायचं नाही, तू स्टॉल लाव, बाकी पुढचं मी बघतो', Avinash Jadhav यांचा तरुणीला शब्द | Dombivali News | Sakal News
डोंबिवलीत मराठी तरुणीचा रडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तात्काळ दखल घेत थेट मनसे नेते अविनाश जाधव यांना डोंबिवलीला धाडलं. डोंबिवली स्टेशनबाहेर खाद्यपदार्थाची गाडी चालवणाऱ्या मराठी तरुणीवर झालेल्या कारवाईमुळे मनसे आक्रमक झाली आहे. सदर तरुणीवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आली, मात्र त्याच परिसरात परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात येतोय. 'परप्रांतीय फेरीवाल्यांना आंदण दिलं जातं आणि मराठी तरुणीवर मात्र थेट कारवाई करून अन्याय केला जातो,” असा आरोप करत मनसेने महापालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेला वाचा फोडली आहे. राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार अविनाश जाधव यांनी थेट त्या तरुणीची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेतली असता, संबंधित तरुणीने धक्कादायक खुलासा केला. 'माझ्याकडून रोज ३०० रुपये हप्ता घेण्यात येत होता, तरीसुद्धा माझ्यावर कारवाई करण्यात आली,' असं ती म्हणाली. या आरोपांमुळे महापालिकेतील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी यावेळी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत म्हटलं की, 'मराठी माणसावर अन्याय सहन केला जाणार नाही. जर परप्रांतीय फेरीवाल्यांना मोकळीक असेल, तर मराठी तरुणींनाही न्याय मिळायलाच हवा.' महापालिकेची दुटप्पी भूमिका तात्काळ थांबवावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या घटनेनंतर डोंबिवलीत मनसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून, मराठी तरुणीला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार मनसेने व्यक्त केला आहे.
