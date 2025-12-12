व्हिडिओ | Videos

Rajendra Gaikwad: फिटनेसवरून डिवचलं, काकांनी बॉडी बिल्डिंगमध्ये मेडलच आणलं | Pune News | Sakal News

Rajendra Gaikwad Interviews: ५० व्या वर्षी व्यायामाला सुरुवात करून ५४ व्या वर्षी बनवले सिक्स-पॅक ऍब्स! मित्रांच्या पैजेतील २ लाख जिंकत राजेंद्र गायकवाड यांनी वयाला हरवून दाखवला अद्भुत फिटनेसचा आदर्श..

५४ वर्षीय राजेंद्र गायकवाड यांनी वयाच्या पन्नाशीनंतर व्यायामाला सुरुवात करून खरेच आश्चर्यचकित करणारी कामगिरी केली आहे. मित्रांनी दिलेल्या डिवचण्याला उत्तर देताना त्यांनी केवळ व्यायामाची नवी सवय लावली नाही, तर स्वतःचे ऍब्स बनवून तब्बल २ लाख रुपयांची पैजही जिंकली. उत्साह, इच्छाशक्ती आणि सातत्य असेल तर वय फक्त एक आकडा आहे, याचे प्रभावी उदाहरण राजेंद्र गायकवाड यांनी घालून दिले आहे. वयाला मागे टाकत, शारीरिक तंदुरुस्तीची प्रेरणादायी कहाणी त्यांनी घडवली आहे. त्यांच्या फिटनेस प्रवासाची संपूर्ण कहाणी आणि त्यांनी कसा हा बदल साध्य केला, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांची सविस्तर मुलाखत नक्की पाहा..

