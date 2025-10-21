व्हिडिओ | Videos

Rupali Thombare Patil यांनी Medha Kulkarniची लाज,अक्कल काढली! Shanivarwada | Pune news | Sakal News

Shanivarwada Namaz News: शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात नमाज पठणाच्या मुद्द्यावरून राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांचा संताप; मेधा कुलकर्णी यांना कठोर शब्दांत सुनावले..

राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात नमाज पठण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, मेधा कुलकर्णी यांना कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. नेमकं काय म्हणाल्या पाहा..

pune
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
rupali patil thombare

