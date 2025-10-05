व्हिडिओ | Videos

Anil Parab यांचे आरोप, Ramdas Kadam नी विषय फिरवला, काय म्हणाले ? बघाच.. | Balasaheb Thackeray | Sakal News

Ramdas Kadam On Balasaheb Thackaeay: रामदास कदमांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूविषयी धक्कादायक खुलासे केले; मुंबईत राजकीय वातावरण तापले; उद्धव ठाकरे यांचं नाव घेत मोठा गौप्यस्फोट, नेते काय म्हणाले?

शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूविषयी धक्कादायक खुलासे केले आहेत, ज्यामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण तापले आहे. या खुलास्यात त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचं नाव घेतले आणि मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. राजकीय वर्तुळात या विधानामुळे चर्चेचा जोर वाढला असून, नेमकं काय बोललं गेलं, याची माहिती मिळवण्यासाठी हा व्हिडीओ शेवटपर्यंत नक्की बघा..

