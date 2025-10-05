व्हिडिओ | Videos

Uddhav Thackeray यांच्यावर टीका करणाऱ्या Ramdas Kadam यांची मिमिक्री करत Ayodhya poul यांनी डिवचलं | Sakal News

Ayodhya poul News: महाराष्ट्रात राजकारणात खळबळ; शिवसेना (शिंदे गट) रामदास कदमांनी बाळासाहेब ठाकरे मृत्यूवरील धक्कादायक गौप्यस्फोट केले, तर शिवसेना (ठाकरे गट) अनिल परब यांनी १९९३ सालच्या जुन्या घटना उचलून पत्नी विषयी खळबळ; अयोद्धया पौळ यांनी कदमांची नक्कल करून वाद आणखी तापवला..

सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणात जोरदार खळबळ उडालेली आहे. काल पत्रकार परिषदेत शिवसेना (शिंदे गट) नेते रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूविषयी काही धक्कादायक गौप्यस्फोट केले. यानंतर दुसऱ्या दिवशी शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत थेट रामदास कदम यांच्या पत्नी विषयी भाष्य करत, १९९३ सालच्या जुन्या घटना उचलल्या. या वादामुळे दोन्ही गटांमधील राजकीय मतभेद अधिकच वाढले आहेत. तसेच, शिवसेना (ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्या) अयोद्धया पौळ यांनी या वादाचे कौतुक करण्यासाठी रामदास कदम यांची नक्कल करून एक व्हिडीओ तयार केला. नेमकं काय म्हणाल्या पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Ramdas Kadam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com