Mulshi Pattern Pitya Bhai भाजपात, Raj Thackeray यांनी केलेला अपमानामुळे? | Ramesh Pardeshi | Sakal News

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गणवेशात समाज माध्यमावर फोटो टाकल्यामुळे मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या टीकेचे लक्ष झालेले अभिनेते रमेश परदेशी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गणवेशातील फोटोमुळे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या टीकेचे धनी ठरलेले अभिनेते रमेश परदेशी अखेर भाजपात दाखल झाले आहेत. मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत त्यांनी पक्ष प्रवेश केला. रमेश परदेशी यांनी मुळशी पॅटर्न चित्रपटात साकारलेल्या पिट्या भाई या भूमिकेमुळे ते लोकप्रिय झाले होते. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात झालेल्या मनसेच्या बैठकीत राज ठाकरे यांनी त्यांना उद्देशून, ‘तू इथे काय करतोस? एका ठिकाणी राहायला शीक’ — अशी फटकार केली होती आणि त्यांना बैठकीतून बाहेर जाण्यास सांगितल्याचीही चर्चा होती. या घटनेनंतर पुण्यात राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली होती. या संपूर्ण घडामोडीनंतर आता रमेश परदेशींनी मनसेला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला असून त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

