Zuber Hungargekar: ३५ वर्षांच्या इंजिनियरनं तरुणांना कसं जाळ्यात ओढलं? | Delhi Red Fort | Sakal News

Delhi Red Fort News: राजधानी दिल्ली हादरली! लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी (१० सप्टेंबर) झाला भीषण स्फोट, चार डॉक्टर संशयित असल्याचे समोर आलं, तपासात उघड झालं धक्कादायक पुणे कनेक्शन; प्रकरणाला मिळालं नवं वळण!

राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ सोमवारी (१० सप्टेंबर) एक भीषण स्फोट झाला असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. तपासात उघड झाले आहे की या स्फोटात चार जण सहभागी होते आणि ते सर्व ‘व्हाईट कोट’ म्हणजेच डॉक्टर असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आता एक नवीन वळण आले असून तपास यंत्रणांना या स्फोटाचा थेट पुणे कनेक्शन असल्याचे धागेदोरे मिळाले आहेत. नेमकं हे पुणे कनेक्शन काय आहे आणि या प्रकरणाच्या चौकशीतून कोणते नवे खुलासे समोर येत आहेत, हे पाहण्यासाठी हा व्हिडीओ शेवटपर्यंत नक्की पाहा..

