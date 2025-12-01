व्हिडिओ | Videos

Rupali Patil Thombare Ajit pawar यांची साथ सोडत, Eknath Shinde यांच्याकडे जाणार? | Sakal News

Rupali Patil Thombre News: मुंबईत राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या रूपाली पाटील यांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेतल्याने शिवसेनेत प्रवेशाच्या चर्चा जोरात; अजित पवारांवरील नाराजीची कुजबुज, तर पाटील यांनी भेट राजकीय नसल्याचे सांगत पक्षांतराच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला..

Rupali Patil Thombre: अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या रूपाली पाटील यांनी मुंबईत खासदार श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेतल्यामुळे त्या शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. रूपाली पाटील गेल्या काही दिवसांपासून पक्षात नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती. या भेटीत रूपाली पाटील यांच्यासोबत काँग्रेसच्या संगीता तिवारी आणि शिंदे गटाच्या नेत्या शर्मिष्ठा येवलेही उपस्थित होत्या. त्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र रूपाली पाटील यांनी ही भेट राजकीय नसल्याचे स्पष्ट केले असून त्या शिंदे गटात प्रवेश करणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. या भेटीनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना आणखी वेग आला आहे.

