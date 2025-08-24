व्हिडिओ | Videos

Gopichand Padalkar: 'दोस्तीसाठी काय पण..' Sadabhau Khot यांना भर सभेत अश्रू अनावर | Sakal News

आमदार gopichand padalkar यांच्याबाबत आमदार sadabhau khot बोलताना डोळ्यात अश्रू अनावर झाले. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

सांगलीत बिरोबा मंदिर सभा मंडपाच्या उद्घाटन प्रसंगी आमदार सदाभाऊ खोत हे गोपिचंद पडळकरांविषयी बोलताना भावुक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यात अश्रू अनावर झाले. शरीरात रक्ताचा थेंब असेपर्यंत पडळकरांसोबत राहण्याचा शब्द त्यांनी दिला. हा हृदयस्पर्शी क्षण टिपलेला व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून चर्चेत आहे.

