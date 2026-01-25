व्हिडिओ | Videos

जलील मुंब्र्यात, Sahar Sheikhसाठी बनले ढाल | Jitendra Awhad | Sakal News

Mumbra News: Sahar Yunus Sheikh vs Jitendra Awhad वादाला नवं वळण – मुंब्र्यात विजयी उमेदवारांच्या सत्कारावेळी AIMIM प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांचं विरोधकांना थेट आव्हान, नेमकं काय म्हणाले?..

गेल्या काही दिवसांपासून सहर युनूस शेख विरुद्ध जितेंद्र आव्हाड या वादाची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. अशातच आज AIMIM चे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी मुंब्र्यातील विजयी उमेदवारांचा जाहीर सत्कार केला. या कार्यक्रमावेळी इम्तियाज जलील यांनी भाषणातून थेट विरोधकांवर निशाणा साधत, पुन्हा एकदा संपूर्ण विरोधी नेत्यांना खुले आव्हान दिलं. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापलं असून, उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला. इम्तियाज जलील नेमकं काय म्हणाले? त्यामागचा राजकीय संकेत काय आहे? संपूर्ण व्हिडीओ पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sakal Newspaper
Imtiaz Jaleel
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.