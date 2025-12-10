व्हिडिओ | Videos

Pune News: Sahyadri Hospital ची तोडफोड! हडपसरमध्ये मोठी धावपळ | Hadapsar Breaking | Sakal News

Hadapsar News: पुण्यात हडपसरमध्ये सह्याद्री हॉस्पिटलवर तोडफोड; डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा नातेवाईकांचा गंभीर आरोप, संतप्त नातेवाइकांचा रुग्णालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन..

पुण्यातील हडपसर परिसरात सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. रुग्णांच्या नातेवाईकांनी हॉस्पिटलची तोडफोड करत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांचा आरोप आहे की हॉस्पिटल प्रशासन आणि डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच रुग्णाचा मृत्यू झाला. या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरत नातेवाईकांनी रुग्णालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. योग्य तपास करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशीही त्यांची मागणी आहे.

