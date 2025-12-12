व्हिडिओ | Videos

Shaksahm Tate Case: सक्षमची आई म्हणाली, 'तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही' | Nanded Case | Sakal News

Shaksahm Tate हत्याकांडात आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यावर कारवाई शून्य; संतप्त कुटुंबीयांचा पोलीस ठाण्यावर धडक मोर्चा, सेकंड एफआयआरची मागणी आणि सक्षमच्या आईचे पोलिसांवर गंभीर आरोप..

सक्षम ताटे खून प्रकरणात संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यावर अद्यापही कोणतीही कारवाई न झाल्याने पीडित कुटुंबीयांनी थेट पोलीस ठाण्यात धाव घेत सेकंड एफआयआरची मागणी केली. या भेटीदरम्यान सक्षमच्या आईने पोलिसांवर गंभीर आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नेमकं काय घडलं आणि त्यांनी काय सांगितलं? पाहा व्हिडिओ..

