व्हिडिओ | Videos

Saksham Tate Case: Aanchal Mamidwar च्या भावानं कट रचून संपवलं, हत्येआधीच्या CCTV नं मोठा खुलासा | Sakal News

Saksham Tate प्रकरणात राज्यभर खळबळ; आचल मामीडवारसोबतचे प्रेमसंबंध आणि जातीय द्वेषातून हत्या झाल्याचा संशय, तर हत्येआधीचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर'

सक्षम ताटे प्रकरण राज्यात प्रचंड तापलं असून दिवसेंदिवस नवे तपशील समोर येत आहेत. आचल मामीडवारसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधातून आणि जातीय द्वेषातून ही हत्या झाल्याचा संशय अधिक बळकट होत आहे. सक्षम ताटे कनिष्ठ जातीचा असल्याने आचलचे वडील आणि भावाने मिळून त्याची हत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, सक्षमच्या हत्येआधीचा महत्त्वाचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आला असून या प्रकरणातील तपासाला नवी दिशा मिळाल्याचं सांगितलं जातंय. या फुटेजमध्ये आचल मामीडवारचा भाऊ असल्याचं सांगितल्या जाणाऱ्या गुलाबी रंगाचा टी-शर्ट घातलेल्या युवकासह काही मुलं दिसत आहेत. हा फुटेज सक्षमवर नजर ठेवण्यात आल्याचा किंवा त्याच्या हालचालींची माहिती गोळा करण्यात आल्याचा संशय निर्माण करतो. पोलीस आता या सीसीटीव्हीतील सर्व व्यक्तींची ओळख पटवण्याचा आणि त्यांच्या भूमिकेचा तपास करत आहेत. सक्षम ताटे हत्येच्या पार्श्वभूमीवर जातीय वैर आणि प्रेमसंबंध या दोन्ही कारणांचा एकत्रित परिणाम दिसत असल्याने राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. या प्रकरणातील प्रत्येक नवीन उघडकीकडे राज्यभराचे लक्ष लागलेलं असून तपासाच्या पुढील घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Nanded
maharashtra
Sakal Newspaper
cctv
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com