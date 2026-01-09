व्हिडिओ | Videos

Asaduddin Owaisiचं विरोधकांना आव्हान, 'हल्ल्याला घाबरणार नाही; विरोधकांचा पराभव निश्चित' | Sakal News

छत्रपती संभाजीनगरात झालेल्या Imtiaz Jaleel यांच्या गाडीवरील हल्ल्यावरुन Asaduddin Owaisi यांनी विरोधकांना थेट आव्हान केलं आहे. काय म्हणाले पाहा..

छत्रपती संभाजीनगरात एमआयएमचे नेते आणि माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर नाराज कार्यकर्त्यांनी हल्ला केला. निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्याने रागावलेल्या कार्यकर्त्यांनी काचा फोडण्याचा प्रयत्न करत समर्थकाला मारहाण केली. पोलिसांसमोर घटना घडल्याचा आरोप जलील यांनी केला असून असदुद्दीन ओवेसी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी या कृतीवर थेट विरोधकांना आव्हान केलं आहे. काय म्हणाले पाहा..

