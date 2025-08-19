व्हिडिओ | Videos

Sangamner News: Sangrambapu Bhandare तर निमित्त Balasaheb Thorat आणि Amol Khatal संघर्ष कारण | Sakal News

Sangamner News: संगमनेरजवळ घुलेवाडीत संग्राम बापू भंडारे यांचे कीर्तन; अफझलखानाच्या उल्लेखानंतर श्रोत्याने "फक्त कीर्तन करा, राजकारण टाळा" अशी सूचना करताच रंगला वाद, वातावरण तणावग्रस्त..

शनिवारी, १६ ऑगस्ट रोजी रात्री संगमनेर शहरालगतच्या घुलेवाडी गावात प्रसिद्ध कीर्तनकार संग्राम बापू भंडारे यांचे कीर्तन आयोजित करण्यात आले होते. रात्री ९ ते ११ वाजेपर्यंत चाललेल्या या कीर्तनादरम्यान भंडारे यांनी अफझलखानाचा उल्लेख केला. त्यावर समोर बसलेल्या एका तरुणाने "फक्त कीर्तन करा, राजकीय किंवा वेगळ्या विषयावर बोलू नका" अशी सूचना केली. यावरून दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आणि परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

maharashtra
sangamner
Balasaheb Thorat
