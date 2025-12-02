Sangamner Nagarparishad Election: मैथिली तांबे आणि सुवर्णा खताळ यांच्यात टक्कर | Sakal Media

व्हिडिओ | Videos

संगमनेर नगरपरिषद निवडणुकीत आज अटीतटीची लढत पाहायला मिळत आहे. 35 वर्षांपासून संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरात यांचे वर्चस्व असून, या निवडणुकीत त्यांची आणि आमदार सत्यजित तांबे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. शिवसेना आणि भाजपने थोरात–तांबे जोडगोळीला मोठं आव्हान दिलं असून, नगराध्यक्ष पदासाठी आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी मैथिली तांबे विरुद्ध आमदार अमोल खताळ यांच्या भावजई सुवर्णा खताळ अशी थेट लढत रंगली आहे. सकाळपासून मतदानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून रांगा दिसत आहेत.

