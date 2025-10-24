व्हिडिओ | Videos

Rajarambapu Sugar कारखान्यावरील नामकरण रातोरात्र हटवलं Jayant Patil vs Gopichand Padalkar वाद चिघळला? | Sakal News

सांगलीच्या जतमधील राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याच्या कमानीवर अज्ञात व्यक्तीकडून ‘विजयसिंह डफळे’ असे नामकरण; जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यात वाद चिघळण्याची शक्यता, कारखाना प्रशासनाने नाव हटवले..

सांगली जिल्ह्यातील जत येथे असलेल्या राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याच्या कमानीवर रात्री अज्ञात व्यक्तीने ‘विजयसिंह डफळे’ असे नामकरण केल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यात पुन्हा वाद भडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावरील हे नाव तात्काळ हटवण्यात आले असून, कारखाना प्रशासनाने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. घटनेमागील कारणांबाबत चर्चा सुरू असून, आमचे प्रतिनिधी विजय पाटील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे.

