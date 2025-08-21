व्हिडिओ | Videos

Jayant Patil Interview:चंद्रहार पाटलांचा टप्प्यात कार्यक्रम झाला का?

लोकसभा निवडणुकीत सांगलीत चंद्रहार पाटील, विशाल पाटील यांची जोरदार चर्चा झाली. याच पार्श्वभूमीवर आमदार जयंत पाटील यांनी मोठं भाष्य केलं आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील आमदार जयंत पाटील यांची अलिकडेच मुलाखत घेण्यात आली. यात त्यांनी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतसह विशाल पाटील, शशिकांत शिंदे, भाजपच्या खेळी याबद्दल ते बोलले आणि सोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभाराबद्दल ही ते महत्वाचं बोलले. आर आर आबा पाटील यांच्या आठवणी, जयंत पाटील यांचे वडील राजारामबापू पाटील यांनीं केलेली कामं याचाही आढावा त्यांनी घेतला. घराणेशाही, मराठा आरक्षण, EVM मटाचोरी, उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलही ते बोलले.

