व्हिडिओ | Videos

Jayant Patil vs Gopichand Padalkar यांच्यात नवा संघर्ष सुरु, Rajarambapu Patil कारखान्याचा वाद पेटणार? | Sakal News

सांगलीत राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याच्या नावावरून जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद उग्र; रातोरात अज्ञातांनी कारखान्याचे नाव बदलून ‘राजे विजयसिंह डफळे साखर कारखाना’ केल्याने नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता..

राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद आता कारखान्याच्या नाव बदलामुळे उग्र झाल्याचे समजते. पडळकर यांनी पाटलांच्या राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याविरोधात भूमिका जाहीर केली. त्यानंतर काही अज्ञातांनी रातोरात कारखान्याचे नाव बदलून राजे विजयसिंह डफळे साखर कारखाना केले, ज्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला असून कारखान्याच्या भवितव्यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Jayant Patil
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
gopichand padalakar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com