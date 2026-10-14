साखर कामगारांचा २२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप!

सांगली येथे संपन्न झालेल्या साखर कामगारांच्या महत्त्वाच्या बैठकीत कामगार प्रतिनिधींनी राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांच्या विरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत २२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत कामगारांच्या दीर्घप्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कामगारांचे थकीत वेतन व भत्ते तात्काळ अदा करणे, बेकायदेशीररीत्या बंद पडलेले साखर कारखाने पूर्ववत सुरू करणे, आणि इतर कायदेशीर मागण्या जोवर पूर्ण होत नाहीत, तोवर राज्यातील एकही साखर कारखाना गळीत हंगामासाठी सुरू होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशारा कामगार नेत्यांनी दिला आहे. ऐन गळीत हंगामाच्या तोंडावर पुकारलेल्या या बेमुदत संपामुळे राज्यातील साखर उद्योगात खळबळ उडाली असून, कारखानदार व शासनासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.