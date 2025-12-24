व्हिडिओ | Videos

Beed News: Walmik Karad सह आरोपींना झापलं, Santosh Deshmukh प्रकरणी कोर्टात काय घडलं? | Sakal News

Santosh Deshmukh Case Updates: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी घडामोड: वर्षभरानंतर अखेर दोषारोप निश्चित, उज्जल निकम यांनी वाल्मिक कराडसह 7 आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी मकोका न्यायालयात मांडली ठोस भूमिका, बीडच्या विशेष न्यायालयात आज नेमकं काय घडलं? पाहा व्हिडिओ..

बीड मधील मस्साजोग गावचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या मृत्युला जवळपास एक वर्ष झालं आहे. याबाबत विशेष मकोका न्यायालयात सुनावणी पार पडली. कोर्टात काय घडलं याबाबत सरकारी वकील उज्जल निकम यांनी माहिती दिली आहे. उज्जल निकम यांनी वाल्मिक कराड सह इतर सात आरोपींना शिक्षा मिळावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यातील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे या सगळ्या आरोपींवर वर्षभरानंतर का होईना पण अखेर आरोपींवर दोषारोप निश्चित झाले. त्यामुळे आज बीडच्या विशेष मकोका न्यायालयात नेमकं काय घडलं पाहा व्हिडिओच्या माध्यमातुन..

