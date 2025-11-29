व्हिडिओ | Videos

Beed News: 'आमचे मुडदे पडायला लागलेत',जरांगे मुंडेंवर संतापले!

मस्साजोगचे दिवंगत सरपंच Santosh Deshmukh यांच्या वर्षश्राद्धनिमित्ताने Manoj Jarange Patil मस्साजोगमध्ये दाखल झाले आहेत. यावेळी त्यांनी संतोष देशमुख यांच्या फोटाला पुप्षहार वाहत नतमस्तक झालेत. तसेच माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला.

संतोष देशमुख प्रकरणात माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जवळील वाल्मिक कराड सध्या तुरूंगात आहे. याच प्रकरणावरून मुंडेंना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यातच आज संतोष देशमुख यांच्या हत्येला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. त्यानिमित्ताने आज त्यांच्या वर्षश्राद्धाचा कार्यक्रम मस्साजोगमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुंडेंवर जोरदार हल्लाबोल चढवला आहे.

