Beed News: साक्षीदार फोडण्याचा डाव, Ujjwal Nikam यांचा दावा, Walmik Karad पुरता अडकला | Santosh Deshmukh | Sakal News

Beed संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात खळबळ; आरोपी साक्षीदार फोडण्याचा डाव आखत असल्याचा उज्वल निकम यांचा दावा, तात्काळ चार्ज फ्रेम करण्याची विशेष मकोका न्यायालयात मागणी..

बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आज मोठी घडामोड झाली. विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी विशेष मकोका न्यायालयात आरोपी साक्षीदार फोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर दावा केला. प्रकरणात तात्काळ आरोप निश्चित करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, आरोपींच्या वकिलांनी डिजिटल पुरावे न दिल्याचा आरोप करत न्यायालयाकडे त्यांची मागणी केली.

