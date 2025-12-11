व्हिडिओ | Videos

Walmik Karad जेलमध्ये, पोलीस अधिकारी बघतोय काम, Bala Bangar आरोप 'तो' अधिकारी समोर | Balraje Darade | Sakal News

Beedचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड कारागृहातून बाहेर येण्याची ऑडिओ क्लिप व्हायरल; पोलीस विभागातील एपीआय बाळराजे दराडेच वाल्मिक कराडची सर्व कामे पाहत असल्याचा विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर यांचा खळबळजनक दावा..

बीडमधील मस्साजोकचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्त्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड सध्या कारागृहात असला तरी, त्याच्या लवकरच जेलमधून बाहेर येण्याबाबतची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या क्लिपनंतर प्रकरणाला नव्या वळण मिळाले असून, विजयसिंह उर्फ बाळा बांगर यांनी धक्कादायक दावा केला आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, पोलीस खात्यातील एक अधिकारी वाल्मिक कराडची सर्व कामे सांभाळतो, अशी चर्चा सुरू आहे. हा अधिकारी म्हणजेच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाळराजे दराडे असल्याचे नाव समोर येत असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाभोवती नवे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहेत.

Beed
maharashtra
political
