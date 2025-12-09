व्हिडिओ | Videos

Santosh Deshmukh Case: हत्येनंतरचे नवे फोटो आले समोर, Dhananjay Deshmukh काय म्हणाले? | Beed News | Sakal News

Santosh Deshmukh यांची ९ डिसेंबर २०२४ रोजी वाल्मीक कराडच्या सांगण्यावरून निर्घृणपणे हत्या; केज उपजिल्हा रुग्णालयातील शवविच्छेदनाचे धक्कादायक फोटो व्हायरल, बंधू धनंजय देशमुख यांची प्रतिक्रिया समोर.. बघा काय म्हणाले?

संतोष देशमुख यांची 9 डिसेंबर 2024 रोजी अपहरण करून वाल्मीक कराडच्या सांगण्यावरून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. यानंतरचे केज येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेल्यानंतरचे धक्कादायक फोटो समोर आले आहेत. यापूर्वी आरोपींनी मारहाण करताना काढलेले काही फोटो समोर आले होते तसेच पाठमोरे फोटो देखील समोर आले होते. या व्हायरल झालेल्या फोटोनंतर संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली.

