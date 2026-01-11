व्हिडिओ | Videos

Satara News: लेकीला जन्म दिला इकडे सैन्यात असणाऱ्या पतीचा मृत्यू, स्ट्रेचरवरून आणताच फोडला टाहो | Sakal News

Satara News: डिलिव्हरीसाठी सुट्टीवर आलेल्या भारतीय सैन्यातील जवानाचा अपघाती मृत्यू; काही तासांच्या नवजात मुलीनं पित्याचे अंत्यदर्शन घेतल्याने गावात हृदयद्रावक दृश्य..

सातारा तालुक्यातील दरे गावातील भारतीय सैन्यात कार्यरत असलेले वीर जवान प्रमोद परशुराम जाधव पत्नीच्या प्रसूतीसाठी काही दिवसांच्या सुट्टीवर घरी आले होते. मात्र या काळात झालेल्या दुर्दैवी अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळलेल्या या प्रसंगी नुकतीच जन्मलेल्या त्यांच्या मुलीनं काही तासांपूर्वीच प्रथमच आपल्या पित्याचे अंत्यदर्शन घेतले. हे दृश्य उपस्थितांच्या डोळ्यांत अश्रू आणणारे ठरले. गावात शोककळा पसरली असून जाधव यांचे अंत्यसंस्कार शासकीय इतमामात करण्यात आले.

