Satara Doctor Women Case: खाकीलता राक्षस, ४-५ वेळा भयानक कृत्य, महिला डॉक्टरचा टोकाचा निर्णय | Sakal News

साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या महिला डॉक्टरने हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित डॉक्टर गेल्या काही दिवसांपासून वरिष्ठांच्या दबावाखाली होत्या, असा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या मानसिक तणावाला कंटाळून डॉक्टरने टोकाचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात होते. मात्र, या प्रकरणात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. पोलिसांना त्या डॉक्टरच्या हातावर लिहिलेली सुसाईड नोट सापडली आहे. या नोटमध्ये दोन पोलिस अधिकाऱ्यांमुळे आपण हा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या उघडकीनंतर प्रकरणाला नवा कलाटणी मिळाली असून, या संपूर्ण घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात तसेच स्थानिक पातळीवरही मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांकडून तपासाची दिशा आता सुसाईड नोटमधील आरोपांवर केंद्रित करण्यात येत आहे.