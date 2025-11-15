व्हिडिओ | Videos

Abhijit Bichukle ना साताऱ्याचं नगराध्यक्ष व्हायचंय | PM Narendra Modi | Sakal News

Satara नगरपालिका निवडणुकीत नवे समीकरण; बिग बॉस फेम आणि कवी मनाचे नेते अभिजीत बिचुकले यांची अपक्ष उमेदवारी, खड्डेमुक्त रस्ते-बागांचे पुनरुज्जीवन आणि प्रतापसिंह हायस्कूलला राष्ट्रीय स्मारक करण्याचे आश्वासन देत सातारकरांकडून नगराध्यक्षपदासाठी पाठिंब्याची मागणी..

सातारा नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी वाढलेल्या स्पर्धेत आता एक नवं नाव समोर आलं आहे. कवी-मनाचे नेते आणि बिग बॉस फेम अभिजीत बिचुकले यांनी पहिल्यांदाच नगराध्यक्षपदासाठी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. बिचुकले म्हणाले की, “मागील २५ वर्षांपासून साताऱ्यातील खड्डे, रस्त्यांची दुर्दशा आणि बागांची अवस्था मी पाहात आलोय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षण घेतलेल्या प्रतापसिंह हायस्कूलला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा मिळवून द्यायचा आहे. साताऱ्याला ‘सितारा’ बनवण्याचा माझा संकल्प आहे.” सातारकरांनी मला संधी द्यावी आणि नगराध्यक्षपदी निवडून द्यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

