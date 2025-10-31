व्हिडिओ | Videos

Satara Doctor Women Case: SIT मागणीसाठी गावकऱ्यांचे आंदोलन, Sushma Andhare पोहोचल्या अन्... | Sakal News

Satar महिला डॉक्टर प्रकरणात SIT ची मागणी तीव्र; सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांचे कवडगाव पाणी टाकीवर चढून आंदोलन, मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन न थांबवण्याचा इशारा; शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे घटनास्थळी दाखल..

साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर प्रकरणात नातेवाईकांनी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी कवडगाव येथील पाणी टाकीवर चढून तीव्र आंदोलन सुरू केले. मागणी मान्य करून SIT स्थापन केल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी शिवसेना (ठाकरे गट)च्या उपनेत्या सुषमा अंधारे या देखील घटनास्थळी पोहोचल्या.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com