Satara Politics: महायुतीत दरार!, Ajit Pawar-Devendra Fadnavis यांचे शिलेदार भिडले | Sakal K1

Ajit Pawar-Devendra Fadnavis News: सातारा जिल्ह्यात महायुतीत वादाची ठिणगी; भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मकरंद पाटील एकमेकांवर रंगवित आहेत शाब्दिक कलगीतुरा, फडणवीसांच्या सरकारमधील दोन मंत्री सत्तेत असतानाही उभे ठाकले लोकांच्या समोर अंतर्गत संघर्षाच्या भांडणात..

सातारा जिल्ह्यात महायुतीत वादाची ठिणगी उफाळली आहे, जिथे इतिहासातही मानाचे स्थान असलेली गादी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानली जात असे. येथे भाजप नेते आणि मंत्री जयकुमार गोरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मकरंद पाटील यांच्यात थेट शब्दिक कलगीतुरा रंगली आहे. फडणवीसांच्या सरकारमधील हे दोन्ही मंत्री सत्तेत असतानाही एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत आणि त्यांच्या अंतर्गत संघर्षाचा परिणाम आता जनतेसमोर दिसत आहे.

