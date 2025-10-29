व्हिडिओ | Videos

Satara Case Updates: महिला डॉक्टरचा हॉटेलमधील सीसीटीव्ही व्हिडीओ आला समोर, बघा काय घडलं? | Sakal News

Satara Women Doctor Case: फलटण येथील डॉक्टरची ज्या हॉटेलमध्ये घटना घडली. 'त्या' हॉटेल मालकाने 'माय डॉक्टर एन्ट्री' आणि हॉटेलच्या रूममध्ये जातानाचा सीसीटीव्ही जाहीर..

दिवाळीच्या काळात साताऱ्यातील सरकारी रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात आता महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. संबंधित महिला डॉक्टर ज्या हॉटेलमध्ये थांबल्या होत्या, त्या ठिकाणचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आला आहे. या फुटेजमधून नेमकं काय घडलं याचा तपास सुरू असून, संपूर्ण घटनेचा धागा शोधण्यासाठी पोलिस तपासाची गती वाढवण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाचा व्हिडिओ पाहा आणि जाणून घ्या नेमकं घडलं काय…

