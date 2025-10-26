व्हिडिओ | Videos

Satara Women Doctor Case: 'SIT चौकशी करून सर्व आरोपींना फासावर लटकवा' Suresh Dhas यांची मागणी.. | Sakal News

Suresh Dhas On Satara Women Doctor Case: साताऱ्यातील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावर आमदार सुरेश धस आक्रमक; आरोपींवर एसआयटी चौकशीची मागणी करत दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची गरज असल्याचं वक्तव्य..

साताऱ्यातील महिला डॉक्टर प्रकरणानं संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेविरोधात सर्व स्तरातून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. दरम्यान, आमदार सुरेश धस यांनी या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत आरोपींवर SIT चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, “या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

