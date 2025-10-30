व्हिडिओ | Videos

Ranjitsingh Nimbalkar यांनी Sushma Andhare, Mehbub Shaikh यांच्या आरोपांना दिलं उत्तर | Satara Women | Sakal News

Satara Doctor Women प्रकरणात राजकारण तापलं; भाजपचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यावर सुषमा अंधारे आणि मेहबूब शेख यांचे गंभीर आरोप, नाईक-निंबाळकर यांची ठाम प्रतिक्रिया ‘सर्व आरोप निराधार’..

फलटण येथील महिला डॉक्टर प्रकरणाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणाशी भाजपचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा संबंध असल्याचा आरोप शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) नेते मेहबूब शेख यांनी केला होता. या आरोपांवर आता रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया देत सर्व आरोप फेटाळून लावत आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. त्यांनी या प्रकरणात कोणताही संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Phaltan
Sakal Media Group
Mehbub Shaikh
sushma andhare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com