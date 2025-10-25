व्हिडिओ | Videos

Satara Doctor Case: 'आरोपींवर कुठलीही दया दाखवली जाणार नाही', Rupali Chakankar संतापल्या | Sakal News

Satara Women Doctor Case: साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टर प्रकरणाची राज्य महिला आयोगाकडून दखल; रूपाली चाकणकर यांचा गंभीर इशारा, “दोन्ही आरोपींना पकडण्यासाठी पथके रवाना, दोषींना कठोर शिक्षा होणार”

सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात घडलेल्या महिला डॉक्टर प्रकरणाची राज्य महिला आयोगाने तात्काळ दखल घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणातील दोन्ही आरोपींना अटक करण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. याबाबत चाकणकर नेमकं काय म्हणाल्या पाहा..

Satara
Rupali chakankar
