व्हिडिओ | Videos

Satara Women Doctor Case: '४ महिन्यांपासून त्या महिलेला त्रास होत असेल तर..' Sushma Andhare चांगल्याच संतापल्या | Sakal News

Women Doctor Case: साताऱ्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या प्रकरणाने राज्य हादरले; हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये दोन पोलिस अधिकाऱ्यांची नावं, प्रकरणावर ठाकरे गट नेत्या सुषमा अंधारेंचा संतप्त प्रश्न, 'महिला डॉक्टरला न्याय कधी मिळणार?'

सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रूग्णालयातील महिला डॉक्टरने हातावर सुसाईड नोट लिहून टोकाचा पाऊल उचललं असून, यात पीएसआय गोपाल बदने आणि पोलीस प्रशांत बनकर यांची नावे नमूद केली आहेत. या घटनेनंतर राज्यभर संताप उसळला असून, राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत न्यायाची मागणी केली आणि आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
sushma andhare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com