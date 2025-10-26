Satara Case Updates: 'SIT नेमली पाहिजे, शेवटच्या आरोपीपर्यंत शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत..' | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

Satara Doctor Case Updates: 'ज्यांनी माझ्या बहिणीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केला. त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. अशी मागणी मयत डॉक्टर महिलेच्या भावाने केली आहे. नेमका काय म्हणाला? बघा व्हिडीओ..

मयत महिला डॉक्टरच्या प्रकरणात तिच्या भावाने संताप व्यक्त केला आहे. “ज्यांनी माझ्या बहिणीला आत्महत्येस प्रवृत्त केलं, त्या सर्वांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे,” अशी तीव्र मागणी त्याने केली आहे. आपल्या बहिणीला अन्याय आणि छळ सहन करावा लागल्याने हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला, असा आरोप करत त्याने दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
नेमकं काय म्हणाला मयत डॉक्टरचा भाऊ? पाहा व्हिडीओ…

