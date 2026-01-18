व्हिडिओ | Videos

Udayanaraje Bhosle यांच्याकडे समर्थकाची अजबगजब मागणी, बघा काय म्हणाले? | Sakal News

Satara News: साताऱ्यात जिल्हा परिषद तिकीटासाठी चढाओढ; उदयनराजेंचे समर्थक कुलदीप क्षीरसागर यांचे शक्ती प्रदर्शन, 'उमेदवारी द्या नाहीतर गळफासाची दोरी द्या' वक्तव्यानंतर व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल..

साताऱ्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून उमेदवार तिकीटासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. खासदार उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक कुलदीप क्षीरसागर यांनाही मसूर जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारीची इच्छा आहे. यापूर्वी त्यांनी विधानसभेसाठीही इच्छुकता दर्शवली होती, मात्र उदयनराजेंच्या शब्दाला मान देत त्यांनी मागे घेतली होती. आता उमेदवारीसाठी त्यांनी शक्ती प्रदर्शन करत 'उमेदवारी द्या नाहीतर गळफासासाठी दोरी द्या' अशी टिपणी केली. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Satara
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group