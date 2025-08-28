व्हिडिओ | Videos

Nagpur News: गैरव्यवहाराचा ठप्पा, त्यात नागरिकांच्या तक्रारी, Chandrashekhar Bawankule यांनी टाकली धाड.. | Sakal News

Nagpur News: सावनेर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. महसूलमंत्री बावनकुळेंची अचानक धाड, पुढे जे घडलं..

सावनेर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात वाढलेल्या गैरव्यवहाराच्या तक्रारींवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी अचानक धाड टाकली. त्यांनी तक्रारींची फाईल्स तपासल्या आणि प्रशासनात खळबळ उडवली. गैरप्रकार आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. यापूर्वी नागपुरातील दोन कार्यालयांमध्ये शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार उघड झाल्याची माहितीही आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
chandrashekhar bawankule
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com