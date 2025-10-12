व्हिडिओ | Videos

आत्तापर्यंत ठाकरे ब्रँड नव्हता का?; Shambhuraj Desai यांचा Uddhav Thackeray सवाल | Sakal News

Shambhuraj Desaiचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टोला; “ठाकरे ब्रँड एकच.. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, तो काल होता, आज आहे आणि उद्याही राहील” असे म्हणत सत्तावाद-वारसावादावर साधला निशाणा..

शिवसेना नेते आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांनी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करत जोरदार पलटवार केला आहे. उद्धव ठाकरेंनी अलीकडेच केलेल्या ‘ठाकरे ब्रँड’च्या दाव्यावर देसाई म्हणाले, “महाराष्ट्रात ठाकरे ब्रँड एकच आहे. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे. तो ब्रँड काल होता, आज आहे आणि उद्याही राहील.” देसाईंच्या या विधानामुळे सत्ता आणि वारसावादाच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

