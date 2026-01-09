व्हिडिओ | Videos

Dharashiv News: 'तुझाही संतोष देशमुख करू', शेंडीच्या सरपंचाला मारहाण | Santosh Deshmukh Case | Sakal News

Dharashiv News: शेंडीचे सरपंच तुकाराम वीर आणि त्यांच्या पुतण्याला १५-२० जणांनी कडून जबर मारहाण, ‘तुझा ही संतोष देशमुख करणार’ अशी धमकी; जखमींवर प्राथमिक उपचारानंतर जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले, पोलिसांकडून रात्री उशिरा गुन्हा दाखल..

धाराशिव तालुक्यातील शेंडी येथे गुरुवारी (ता. आठ) सकाळी सुमारे ११ वाजताच्या सुमारास शेंडीचे सरपंच तुकाराम वीर आणि त्यांच्या पुतण्यावर १५ ते २० जणांनी जबर मारहाण केली. मारहाण करताना त्यांना 'तुझा ही संतोष देशमुख करणार' अशी धमकी देखील दिली गेली. दोन्ही जखमींवर स्थानिक ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केले गेले आणि नंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. या प्रकरणी अद्याप वाशी पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Sakal Newspaper
dharashiv sugar factory
Sakal Media Group
crime news in beed

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com